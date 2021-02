Stand: 23.02.2021 07:53 Uhr Niedersachsen Ports erkundet Potenzial von Wasserstoff

Die Seehäfen in Niedersachsen erkunden das Potenzial von Wasserstoff beim Umsteuern auf alternative Energien, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Ein Forschungsprojekt im Hafen von Emden sei demnach abgeschlossen, teilte der Hafenbetreiber Niedersachsen Ports mit. Für dieses Jahr sind demnach Tests in Brake (Landkreis Wesermarsch) geplant. Dort sei der Hafen der größte Energie-Verbraucher. Wasserstoff gilt vielen als klimafreundlicher Energieträger, der im Idealfall ohne den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) hergestellt wird. Über die Lage der Seehäfen im Corona-Jahr 2020 wollen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), Niedersachsen Ports und die Marketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen heute Mittag berichten. Das Land betreibt die Häfen Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham, Oldenburg, Papenburg, Stade und Wilhelmshaven. Dazu kommen kleinere Häfen wie Norden, die zur Versorgung der Inseln dienen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.02.2021 | 06:00 Uhr