Stand: 01.10.2020 09:06 Uhr Niederlande erwägen Atomkraftwerk-Bau in Eemshaven

Die Niederlande erwägen den Bau eines Atomkraftwerks in Eemshaven an der Grenze zu Niedersachsen. Das berichtet die "Nordwestzeitung". Demnach will die die Niederländische Regierungspartei VVD den Bau von zehn neuen Kraftwerksmeilern prüfen lassen, darunter sei auch eines im benachbarten Eemshaven. Die Partei von Ministerpräsident Mark Rutte bezeichnet die Kernkraft als so wörtlich unverzichtbar. In den Niederlanden ist derzeit nur noch eines von zwei Atomkraftwerken in Betrieb.

