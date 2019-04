Stand: 05.04.2019 11:26 Uhr

Niederelbe: Kommunen fordern höhere Deiche

Gemeinden entlang der Niederelbe fordern höhere Deiche. Die Landräte der Landkreise Cuxhaven, Stade und Harburg sowie zahlreiche Bürgermeister und die Deichverbände haben dies bei einer Küstenschutz-Konferenz in Otterndorf im Landkreis Cuxhaven deutlich gemacht. Die Niederelbe ist ein Abschnitt der Unterelbe, er reicht vom Mühlenberger Loch bis nach Cuxhaven.

Neuer Generalplan Küstenschutz gefordert

Die Deiche seien deutlich zu niedrig, sagte der Sprecher des Landkreises Cuxhaven gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Ungefähr die Hälfte des rund 135 Kilometer langen Abschnitts zwischen Cuxhaven und Geesthacht sei von Absenkungen von bis zu einem halben Meter betroffen. Wie hoch die Deiche in Zukunft in Hinblick auf den vom Klimawandel ausgelösten, steigenden Meeresspiegel sein müssten, stünde nicht einmal genau fest. Dafür müsste ein neuer Generalplan Küstenschutz aufgestellt werden. Der alte Plan stamme noch aus dem Jahr 2007, so der Landkreissprecher.

Kosten von 200 Millionen Euro erwartet

Seit Jahren fordern die Landräte aus Cuxhaven, Stade und Harburg, die Deichverbände und die betroffenen Bürgermeister, die Deiche zu erhöhen. Das würde das Land etwa 200 Millionen Euro kosten, so ein Sprecher aus Stade. Die Deiche im gegenüberliegenden Hamburg und Schleswig-Holstein würden bereits auf die erforderliche Höhe gebracht. Das niedersächsische Umweltministerium hat nach Inforamtionen von NDR 1 Niedersachsen inzwischen auf die Forderungen reagiert und will seine Pläne neu berechnen.

