Stand: 30.06.2023 12:25 Uhr Nicht bestelltes Paket führt zu Prügelei und Messerattacke

In Stuhr im Landkreis Diepholz hat die Lieferung eines Pakets in einen Messerangriff gemündet. Wie die Polizei mitteilte, erhielt ein Hausbewohner am Donnerstag ein Paket, das er nicht bestellt hatte. Als er sich das Paket genauer ansah, bemerkte er demnach einen Unbekannten, der sich näherte. Der Hausbewohner vermutete, dass es sich um einen Betrüger handelte, der hinter der Bestellung steckte und sich nun die Lieferung holen wollte. Er sprach den Unbekannten an und es entwickelte sich ein Streit. Laut Polizei schlugen sich die beiden Männer - und der Hausbewohner setzte ein Messer ein, mit dem er das Paket geöffnet hatte. Der verletzte Mann flüchtete in einem Auto, in dem ein Komplize wartete, wie es weiter hieß. In einem Krankenhaus in Bremen machten Beamte den Mann ausfindig. Zu den Hintergründen des Falls werde nun ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.06.2023 | 13:30 Uhr