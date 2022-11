Stand: 23.11.2022 14:30 Uhr Neuer Umweltminister gegen Wolfsabschuss in Friedeburg

Das Abschussverbot für Wölfe in Friesland bleibt erst einmal bestehen. Niedersachsens neue Landesregierung rückt von einer Beschwerde vor Gericht gegen das Verbot ab. Stattdessen will sie grundsätzlich den Dialog mit betroffenen Verbänden suchen. Vorausgegangen war ein Streit um Abschussgenehmigungen für Wölfe aus dem Friedeburger Rudel in der Nähe von Jever im Landkreis Friesland. Eine entsprechende Genehmigung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hatte das Verwaltungsgericht Oldenburg Ende Oktober gekippt. Der damalige Umweltminister Olaf Lies (SPD) hatte direkt danach gegen die Entscheidung eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg angekündigt. Diese hat der NLWKN unter dem neuen Dienstherrn Christian Meyer (Grüne) nun zurückgezogen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.11.2022 | 15:00 Uhr