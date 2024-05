Neuer Leuchtturmwärter von Wangerooge: Daniel Jochheim hat den Job Stand: 21.05.2024 07:03 Uhr Aus mehr als 1.100 Bewerberinnen und Bewerbern hat Wangerooge einen neuen Leuchtturmwärter ausgewählt: Daniel Jochheim aus NRW hat den begehrten Job bekommen. Am Montag wurde er offiziell vorgestellt.

Im Rahmen des Leuchtturmfests präsentierte die Nordseeinsel ihren neuen Leuchtturmwärter am Mittag erstmals der Öffentlichkeit. Dort nahm der 37-Jährige an der Wiedereröffnung des sanierten Inselmuseums teil, das zum Leuchtturm gehört. "Ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben", sagte Jochheim bei seiner Vorstellung. Der 37-Jährige stammt aus dem Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Die Insel kenne er schon von vergangenen Urlauben und seiner Hochzeitsreise mit seiner Frau. "Es ist einfach eine wunderschöne Insel und dann noch so einen Job dabei zu haben, das ist halt wirklich für mich wie ein Sechser in Lotto."

Voraussetzungen für den Leuchtturmwärter: Fitness

Zuvor hatte die Gemeinde zwar erste Informationen über den Leuchtturmwärter bekannt gegeben, aus seinem Namen aber noch ein Geheimnis gemacht. Der gelernte Mechaniker habe sowohl handwerkliches Geschick als auch kaufmännisches Kalkül, sagte eine Sprecherin der Gemeinde - genau das, was die Gemeinde sucht. Körperlich fit soll er auch sein - schließlich muss er zweimal am Tag die 161 Stufen zum Aussichtsturm besteigen können.

Jochheim beginnt Job am 1. Juni

Deutschlandweit war die Stellenanzeige auf großes Interesse gestoßen. Von den rund 1.100 Bewerberinnen und Bewerbern hatte die Gemeinde nach eigenen Angaben 45 zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Daraus seien die zehn Besten ausgewählt worden, von denen sich Jochheim am besten präsentiert habe, so die Sprecherin. Laut Gemeinde zieht der Familienvater zunächst allein nach Wangerooge in eine Gemeindewohnung. Im nächsten Jahr sollen Frau und Kinder nachkommen. Seinen neuen Job als Leuchtturmwärter beginnt Jochheim am 1. Juni.

Aufgaben: Ticketverkauf und Einlasskontrolle

Der 39 Meter hohe, denkmalgeschützte Alte Leuchtturm ist eines der Wahrzeichen der Nordseeinsel Wangerooge. Seit 1969 ist er nicht mehr in Betrieb und wird von der Insel touristisch genutzt, etwa als Aussichtsplatz. Laut Jobbeschreibung zählen zu den Aufgaben des Leuchtturmwärters daher etwa Ticketverkauf, Einlasskontrolle und der Verkauf von Souvenir-Artikeln im neu eröffneten Museum.

