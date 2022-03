Stand: 29.03.2022 18:00 Uhr Museumsdorf Cloppenburg hat einen neuen Leiter

Das Museumsdorf Cloppenburg hat nach mehreren Monaten ohne Leitung einen neuen Chef: Die Museumsstiftung hat Torsten Walter Müller für die Position eingestellt. Der 40-Jährige hat zuletzt ein Heimatmuseum in Thüringen geleitet. Er folgt in Cloppenburg auf Julia Schulte to Bühne, die im September überraschend ihr Amt niedergelegt hatte. Das Museumsdorf hatte zuletzt bedingt durch die Corona-Pandemie mit massiven Einbrüchen bei den Besucherzahlen zu kämpfen. Das erste große Projekt für Müller wird die Feier zum 100-jährigen Geburtstag des Museumsdorfes in diesem Jahr.

