Stand: 14.06.2022 13:20 Uhr Neuer Katamaran zwischen Cuxhaven und Helgoland

Ein neuer Katamaran fährt jetzt auf der Nordsee von Cuxhaven aus nach Helgoland. Die "Nordlicht II" der Reederei Cassen Eils schafft die Strecke in 75 Minuten. Dreimal täglich legt das Schiff in Cuxhaven ab. Der Katamaran verstärkt damit die bisherige Helgoländer Seebäderflotte. Damit ist die Seestadt nicht nur ein bedeutender Ausgangshafen für Urlauber und Tagestouristen, sondern auch der wichtigste Hafen für die Versorgung der einzigen deutschen Hochseeinsel. Die "Nordlicht II" ergänzt das bisherige Angebot an Überfahrten. Denn auch das Fährschiff "Helgoland" bietet ganzjährig Fahrten an, braucht dafür aber länger. Und auch der schnelle Katamaran "Halunderjet" der Reederei FRS-Helgoline steuert die Hochseeinsel von Cuxhaven aus an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.06.2022 | 13:30 Uhr