Stand: 10.01.2021 17:30 Uhr Neuer Fall von Geflügelpest in Garrel: 14.500 Puten getötet

Im Landkreis Cloppenburg ist in einem Putenbetrieb ein weiterer Fall der Geflügelpest nachgewiesen worden. Wie der Landkreis Cloppenburg am Sonntag mitteilte, sei der Erreger H5N8 in einem Stall in der Gemeinde Garrel aufgetreten. Betroffen seien 14.500 Tiere, die bereits getötet wurden. Bereits Anfang der Woche war es in Garrel zu mehreren Ausbrüchen der für Tiere hochansteckenden Krankheit gekommen. Damit steigt die Zahl der getöteten Tiere nach Angaben des Landkreises auf etwa 185.000 Tiere. Es handele sich um den 15. Ausbruch im Landkreis Cloppenburg in den letzten Wochen.

