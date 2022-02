Stand: 17.02.2022 09:37 Uhr Neuer Fall von Geflügelpest im Landkreis Cloppenburg

In Niedersachsen gibt es einen weiteren Fall von Geflügelpest. Betroffen ist ein Betrieb in der Gemeinde Garrel im Landkreis Cloppenburg. 9.600 Tiere wurden nach Angaben der Behörden gekeult. Um zu verhindern dass sich das hochansteckende Virus weiter verbreitet, wurden rund um den betroffenen Hof Sperrzonen eingerichtet. Erst vor knapp einer Woche hatte es einen Ausbruch in einem Hähnchenbetrieb im Emsland gegeben. Rund 90.000 Masthähnchen wurden dort getötet. Insgesamt sind seit November 390.000 Tiere in Niedersachsen gekeult worden.

