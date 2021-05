Neue Sonderaktion: Vechta impft Fleisch- und Landarbeiter Stand: 12.05.2021 09:10 Uhr Der Landkreis Vechta startet noch in dieser Woche eine neue Sonder-Impfaktion für Arbeiter der Fleischindustrie sowie der Land- und Ernährungswirtschaft. Dafür gibt es 13.000 zusätzliche Impfdosen.

Den AstraZeneca-Impfstoff hat der Landkreis zusammen mit einer Dinklager Apotheke beschafft. Damit sollen die Haus- und Betriebsärzte nun die Beschäftigten der Branchen flächendeckend impfen. Der Landkreis Vechta will damit auch künftige Ausbrüche verhindern, wie Landrat Herbert Winkel (CDU) sagte.

Videos 2 Min Corona kompakt: Testzentrum auf der Autobahnraststätte Außerdem: Vechta impft in Gemeinschaftsunterkünften. Ab nächster Woche startet im Landkreis die Impf-Sonderaktion. (08.05.2021) 2 Min

Impfbus fährt zu Sammelunterkünften

Vor allem in der Fleischbranche, aber auch in landwirtschaftlichen Großbetrieben in der Region ist es seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder zu Massenausbrüchen gekommen. Der Landkreis hatte deshalb bereits am Wochenende damit begonnen, mit einem Impfbus Sammelunterkünfte von Arbeitern, Geflüchteten und Obdachlosen anzufahren, um diesen ein Impfangebot zu machen. Die Verwaltung rechnet damit, dass der Impfbus zwei bis drei Wochen im Einsatz sein wird.

