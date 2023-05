Stand: 02.05.2023 21:19 Uhr Neue Schnellfähre "Watt Sprinter" nach Wangerooge wird getauft

Eine neue Schnellfähre für den Schiffsverkehr von und nach Wangerooge wird am Mittwoch in Harlesiel getauft. Der "Watt Sprinter" hat Platz für 54 Personen und soll nach Angaben der Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge (SIW) den Passagieren mehr Flexibilität bei der An- und Abreise bieten. Demnach wird er die Insel mehrmals am Tag anlaufen - und Einheimischen, Handwerkerinnen und Handwerkern aber auch Gästen eine deutlich flexiblere und tide-unabhängigere Schiffsverbindung bieten. Die Abfahrten der Wangerooger Inselbahn sollen an den Fahrplan der Schnellfähre angepasst werden.

