Neue Reise: "Polarstern" Richtung Antarktis gestartet Stand: 20.12.2020 18:03 Uhr Erst im Oktober war die "Polarstern" von ihrer Arktis-Expedition zurückgekehrt. Nun ist das Forschungsschiff des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI) erneut gestartet - Richtung Antarktis.

Am Sonntagnachmittag legte das Schiff im Heimathafen Bremerhaven ab, wie eine AWI-Sprecherin mitteilte. Neben Material und Treibstoff für die deutsche Forschungsstation Neumayer III ist diesmal auch das Team mit an Bord der "Polarstern", das die Kollegen am Südpol ablösen wird.

Vorsichtsmaßnahmen gegen Corona

Normalerweise würden Wissenschaftler und Techniker auf dem Luftweg über Südafrika aus in die Antarktis gebracht und nur das Material auf dem Seeweg transportiert. Wegen der Corona-Pandemie sei die Anreise nun ausschließlich per Schiff geplant. So soll verhindert werden, dass das Virus in die Station gelange. Das Team hatte sich zuvor in einem Hotel in Bremerhaven für zwei Wochen in Quarantäne begeben.

Letzte Etappe per Schnee-Scooter

Rund einen Monat dauert die Schiffsreise bis in die Atka-Bucht. Vom Anleger an der Schelfeiskante soll das Team dann die zehn Kilometer bis zur Forschungsstation mit Pistenraupen und Schnee-Scootern zurücklegen.

Arktis-Expedition erfolgreich abgeschlossen

Die "Polarstern" war am 20. September 2019 vom norwegischen Tromsø aus zu der nach eigenen Angaben bislang größten Arktis-Expedition aller Zeiten aufgebrochen. Unter Leitung des AWI waren Hunderte Wissenschaftler von 80 Instituten aus 20 Ländern in wechselnden Crews an Bord. Fast zehn Monate driftete das Schiff durch das Nordpolarmeer - angedockt an eine Eisscholle. So konnten die Wissenschaftler den gesamten Eiszyklus vom Gefrieren bis zum Schmelzen messen und dokumentieren.

