Stand: 11.09.2020 12:24 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Neue Markierungen: A1-Auffahrten über Nacht dicht

Jeweils in der Nacht werden in dieser Woche drei Anschlussstellen auf der A1 Richtung zwischen Bremen und Hamburg gesperrt. Der Grund: Die abgefahrenen Fahrbahnmarkierungen in den Ausfahrten Oyten, Elsdorf und Sittensen müssen auf beiden Seiten der Autobahn erneuert werden, wie Dirk Engel vom Betreiber A1 mobil bestätigt. Dafür werden die drei Anschlussstellen nacheinander zwischen 19 Uhr und 6 Uhr dicht gemacht. Die eigentliche große Baumaßnahme wird eine Woche später beginnen: Dann wird der abgefahrene Asphalt auf der gesamten Strecke ersetzt. Diese Arbeiten werden dann bis zum Beginn der Herbstferien Mitte Oktober dauern.

Die A1 zwischen Bremen und Hamburg ist vor zehn Jahren von von A1 mobil als privaten Betreiber übernommen und auf sechs Spuren verbreitert worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.09.2020 | 13:30 Uhr