Stand: 20.04.2023 20:03 Uhr Neue Fährverbindung: Von Cuxhaven und Emden nach Norwegen

Zwischen Cuxhaven und dem norwegischen Kristiansand gibt es vorübergehend eine Fährverbindung. Wie die Reederei Holland Norway Lines (HNL) mitteilte, bedient sie die Route bis Ende Mai. Danach soll die Fähre "MS Romantika" von Emden aus in Richtung Norwegen starten. Regulär legt die Fähre in Eemshaven in den Niederlanden ab. Zuletzt seien dort jedoch Schwierigkeiten mit dem Liegeplatz aufgetreten, hieß es. Eine dauerhafte Verlegung der Route nach Niedersachsen ist allerdings nicht geplant: Ab Januar 2024 will die Reederei die reguläre Fährverbindung Eemshaven-Kristiansand wieder aufnehmen.

