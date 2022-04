Nachhaltig: Emder holen Schokolade aus Amsterdam per Rad Stand: 11.04.2022 12:57 Uhr Ein Team der Hochschule Emden/Leer macht sich Gründonnerstag auf den Weg nach Amsterdam, um klimafreundlich produzierte Schokolade abzuholen. Mit dem Fahrrad. Am Sonnabend wollen sie da sein.

Insgesamt will die kleine Gruppe 52 Kilogramm Schokolade nach Ostfriesland transportieren. Dort soll die biologisch, nachhaltig und faire Schokolade in verschiedenen Läden verkauft werden - unter anderem auch in der Mensa der Hochschule Emden/Leer. Die "Schokofahrt" ist Teil einer bundesweiten, privat organisierten Aktion, die für emissionsfreien Transport werben möchte. Nach Angaben der Veranstaltenden wird die Schokolade in der Dominikanischen Republik hergestellt und per Segelschiff nach Europa gebracht.

Die Schokofahrt musste wegen Corona mehrmals ausfallen

Das Team aus Ostfriesland muss insgesamt rund 500 Kilometer per Fahrrad zurücklegen. Übernachten wollen sie auf Campingplätzen in Blockhütten. Ursprünglich soll die "Schokofahrt" in die Niederlande bereits 2020 mit einer größeren Gruppe stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie musste sie aber zweimal kurzfristig abgesagt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Lebensmittelindustrie