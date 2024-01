Stand: 16.01.2024 08:15 Uhr Nachbarn retten Senioren aus brennendem Haus in Wittmund

Am frühen Dienstagmorgen musste die Feuerwehr in Wittmund zu einem Brand ausrücken. Anwohner hatten Rauch und Hilferufe aus dem Nachbargebäude bemerkt und einen Notruf abgesetzt. Anschließend holten die Anwohner ihre 71 und 64 Jahre alten Nachbarn aus dem Haus, noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Gebrannt hat laut der Feuerwehr vor allem die Garage am Haus. Da die Hydranten teilweise eingefroren waren, musste die Feuerwehr den Brand mit Wasser aus Tanklöschfahrzeugen bekämpfen. Die Feuerwehrleute verhinderten, dass sich der Brand ausbreitete. Zur Ursache und Schadenshöhe ermittelt jetzt die Polizei.

