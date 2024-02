Stand: 08.02.2024 09:35 Uhr Nachbarn retten Familie aus brennendem Haus in Rastede

Aufmerksame Nachbarn in Rastede (Landkreis Ammerland) haben in der Nacht zu Donnerstag eine Familie geweckt und so vor einem Feuer in ihrem Haus gerettet. Nach Angaben der Polizei hatten die Nachbarn einen lauten Knall gehört. Dann sahen sie, dass im Carport nebenan ein Elektroroller und ein Auto brannten. Nach langem Klingeln, Klopfen und Rufen öffneten die Bewohner schließlich die Tür. Eltern und Kinder konnten sich ins Freie retten. Inzwischen hatten die Flammen das Haus erreicht, wie es weiter hieß. Mehrere Ortsfeuerwehren der Gemeinde Rastede sowie ein Drehleiterwagen der Berufsfeuerwehr Oldenburg waren im Einsatz. Dennoch wurde der Dachstuhl der Doppelhaushälfte durch das Feuer zerstört, das Haus ist vorerst unbewohnbar. Die Polizei hält einen technischen Defekt als Brandursache für möglich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.02.2024 | 06:30 Uhr