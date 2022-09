Nach zwei Jahren Pause: Oldenburger Kramermarkt gestartet Stand: 30.09.2022 15:55 Uhr Zwei Jahre lang fiel der Kramermarkt in Oldenburg Corona-bedingt aus, nun drehen sich seit heute 14 Uhr wieder die Karussells. Bis zum 9. Oktober wird beim größten Volksfest im Nordwesten gefeiert.

Mit einer Fläche von 90.000 Quadratmetern, rund 250 Geschäften und einer erwarteten Besucherzahl von bis zu 1,5 Millionen Gästen gehört der Kramermarkt zu den großen deutschen Volksfesten. Ende August ist als erstes Geschäft bereits das Riesenrad auf dem Festgelände an den Weser-Ems-Hallen angekommen. Das gut 60 Meter hohe und 450 Tonnen schwere Rad wird mit knapp 30 Lastwagen zu den jeweiligen Veranstaltungsorten transportiert. Unter seinen 42 Gondeln befindet sich auch eine Spezialgondel, in der zwei Rollstühle gesichert platziert werden können. Insgesamt gibt es beim Oldenburger Kramermarkt etwa 40 Fahrgeschäfte.

Heute: Kramermarkt wird abgedunkelt für Spektral-Feuerwerk

Heute und am 9. Oktober soll der gesamte Kramermarkt abgedunkelt und Spektralbrillen an die Besucherinnen und Besucher verteilt werden. Die Sichtfolie dieser Brillen soll das Licht brechen und in Regenbogenfarben auffächern. Ein Höhepunkt wird außerdem auch beim 415. Kramermarkt der große Festumzug sein, der am 1. Oktober um 13.45 Uhr startet. Mehr als 100.000 Menschen werden dabei in der Innenstadt erwartet. Vom Staatstheater aus sollen rund 100 Festwagen und Fußgruppen zum Marktgelände an den Weser-Ems-Hallen ziehen.

Oldtimer Parade und Puppenbühne

Weitere Programmpunkte auf dem 415. Kramermarkt sind ein Laternenumzug und das Kinderfeuerwerk "Kranichs Feuerzauber" am 7. Oktober. Am 8. Oktober findet zum ersten Mal eine Oldtimer Parade auf dem Marktgelände des Kramermarktes statt. Außerdem gibt es täglich Artistik- und Feuerkunstdarbietungen sowie Kasper-Vorstellungen der Puppenbühne für Kinder.

Zwei Jahre Freizeitpark "LaOla"

In den vergangenen zwei Jahren gab es statt des Kramermarktes den kleineren, temporären Freizeitpark "LaOla". Dieser fand statt der gewohnten zehn Tagen vier Wochen statt und umfasste von der Größe in etwa ein Viertel des Kramermarkts. Die Auflagen, den Kramermarkt in seiner originären Form zu veranstalten, seien zu hoch, sagte Schausteller-Chef Michael Hempen 2021 NDR Niedersachsen zu der Entscheidung. Bei einer Beschränkung auf täglich nur 5.000 bis 8.000 Besucher auf 90.000 Quadratmetern Fläche sei ein klassischer Kramermarkt demnach wirtschaftlich ein Fiasko gewesen. "Damit die Kramermarkt-Philosophie auch in den Köpfen bleibt, soll der Kramermarkt nur so stattfinden, wie es die Menschen gewohnt sind", so Hempen damals.

Kramermarkt: Wie alles begann

1608 wurde von Graf-Anton-Günther zur Belebung des Handels in der Stadt die "Verordnung wegen der OldenburgerKrahmer-Marckte" erlassen. In den ersten fast 200 Jahren fand dann ein reiner Markt der Bauern, Handwerker, Krämer und reisenden Händler statt, die ihre Waren des täglichen Bedarfs und Gebrauchsartikel für Haus und Hof verkauften. Später kamen Musikanten, Puppenspieler, Seiltänzer, Kunstreiter und Magier zur Unterhaltung dazu. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es dann die ersten Schausteller, die Wachsfiguren ausstellten, die ersten Karussells wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgebaut. Nach und nach wurden die Geschäfte immer größer, so dass der Kramermarkt immer wieder umziehen musste. 1963 war der bisher letzte Umzug vom Pferdemarkt zu den Weser-Ems-Hallen.

