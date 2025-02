Stand: 04.02.2025 07:13 Uhr Unfall in Hatten: Feuerwehr befreit Mensch und Hund aus Auto

In Hatten (Landkreis Oldenburg) hat sich am Montagabend ein Unfall mit zwei Pkw an einer Kreuzung ereignet. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden dabei vier Personen verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Einsatzkräfte mussten eine Person und einen Hund aus einem der Unfall-Autos befreien. Laut Polizei wurden die beiden schwer verletzten Personen in Krankenhäuser gebracht, der Hund sei unverletzt geblieben. Der Grund für den Unfall ist nach Angaben der Polizei, dass der 48-jährige Fahrer eines der Autos dem 40-jährigen Fahrer des anderen Autos die Vorfahrt genommen hat. Während der Bergungsarbeiten war der Borchersweg laut Feuerwehr mehrere Stunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.02.2025 | 06:30 Uhr