Stand: 04.09.2024 12:48 Uhr Nach jahrelanger Fahndung: Mann auf Offshore-Schiff festgenommen

Bundespolizisten haben in Bremerhaven einen gesuchten Mann auf einem Offshore-Schiff festgenommen. Das teilte die Bremer Bundespolizei mit. Demnach kontrollierten Beamte am Donnerstag die Besatzung des Schiffes bei der Einreise. Dabei stellten sie fest, dass gegen den 37-jährigen Mann ein Haftbefehl vorlag. Er wurde den Angaben zufolge bereits seit 2017 vom Amtsgericht München wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht. Wo er die vergangenen sieben Jahre war, sei nicht bekannt. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen, so die Beamten weiter. Sie brachten ihn in ein Gefängnis in Bremerhaven.

