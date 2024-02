Stand: 01.02.2024 16:10 Uhr Nach Zusammenstoß: Mann lässt schwer verletzten Radfahrer zurück

In Cloppenburg ist am Mittwochmittag ein Jugendlicher auf seinem Fahrrad angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte ein Autofahrer vom Kessener Weg nach rechts auf die Löninger Straße abbiegen. Dabei stießen Radfahrer und Auto zusammen. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer am Arm verletzt. Der Autofahrer stieg nach dem Zusammenstoß aus, wollte laut Polizeiangaben aber augenscheinlich zunächst wieder wegfahren. Der Jugendliche habe den Mann dann darum gebeten, die Personalien auszutauschen. Allerdings notierte sich lediglich der Autofahrer die Telefonnummer des Verletzten und fuhr davon. Ein Zeuge soll den Autofahrer erkannt haben, demnach soll es sich um einen 75 Jahre alten Mann aus Cloppenburg handeln.

