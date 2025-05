Nach Waldbrand in Cloppenburg: Beschädigte Stromleitung repariert Stand: 16.05.2025 15:44 Uhr Die bei einem Waldbrand in Cloppenburg beschädigte Hochspannungsleitung ist am Mittwoch repariert worden. Das teilte Netzbetreiber Avacon dem NDR Niedersachsen am Freitag mit.

Der Schaden hatte für kleinere Stromausfälle am Dienstag gesorgt. Nach Angaben eines Avacon-Sprechers kam es zu einer rund zehnminütigen Versorgungsunterbrechung. Im Cloppenburger Stadtgebiet wurden mehrere kleine Ausfälle gemeldet - unter anderem auch in einem Krankenhaus. Im Betrieb machte sich das allerdings nicht bemerkbar, versicherte der stellvertretende Kreisbrandmeister Abshof gegenüber NDR Niedersachsen am Dienstag.

Waldbrand beschädigte die Trasse

Wie der Brand im Wald ausbrechen konnte, ermittelt nun die Polizei. Nach Informationen des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Stefan Abshof wurden drei laute Knallgeräusche und ein nahe gelegenes Feuer gemeldet. Durch die momentane Trockenphase breiteten sich demnach die Flammen schnell auf einer Fläche aus, die so groß ist wie ein Fußballfeld. Laut Polizei wurden durch die Hitze drei Kabel der nahe gelegenen Stromtrasse beschädigt, die dadurch zu Boden fielen. Der Feuerwehr erschwerte das den Einsatz: Sie konnten lediglich aus der Ferne löschen, da unklar war, ob noch Strom auf den Kabeln war. Beim Brand wurde demnach niemand verletzt. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

