Nach Vollsperrung - die A1 ist wieder frei

Die Autobahn 1 ist zwischen dem Autobahndreieck Stuhr (Landkreis Diepholz) und der Anschlussstelle Groß Ippener (Landkreis Oldenburg) nach zwei Lkw-Unfällen wieder frei. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. In der Nacht zu Freitag war ein Lastwagen in ein Baustellenfahrzeug gefahren. Bereits am frühen Donnerstagmorgen hatte es in dem Bereich einen Unfall mit einem Gefahrgut-Transporter gegeben. Anschließend war die Strecke für die Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Unfallstelle voll gesperrt worden.

5.000 Liter Bitumen nach Unfall auf A1 ausgelaufen 28.08.2020 10:30 Uhr Autor/in: Sandrine Harder-Hoffmann Auf der Autobahn 1 ist am Donnerstag bei Stuhr ein mit Bitumen beladener Lkw umgekippt. Für die Aufräumarbeiten musste die Strecke bis Freitagnachmittag voll gesperrt werden.







Fahrbahn erheblich verschmutzt

Wie die Polizei mitteilte, war ein mit flüssigem Bitumen beladener Sattelzug verunglückt und auf die Seite gestürzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Allerdings trat ein Teil der 22 Tonnen Bitumen aus und verhärtete auf der Fahrbahn. Die Schicht war acht Meter lang und bis zu zehn Zentimeter dick. Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung im sechsstelligen Bereich. Die Beamten riefen Autofahrer in der Gegenrichtung dazu auf, an der Unfallstelle keine brennenden Gegenstände wie Zigaretten aus dem Fahrzeug zu werfen.

