Stand: 07.03.2022 08:59 Uhr Nach Verkauf: Betriebsversammlung bei Lloyd Werft

Nach dem Verkauf der Bremerhavener Lloyd-Werft an die Rönner-Zech-Gruppe ist am Montag eine Betriebsversammlung geplant. Dabei sollen die rund 230 Beschäftigten über die Zukunft der Werft informiert werden. Die neuen Eigner mit Sitz in Bremen und Bremerhaven hatten sich gegen einen Investor aus den Arabischen Emiraten durchgesetzt. Am vergangenen Freitag wurde der Kaufvertrag unterschrieben. Die Lloyd Werft musste im Januar Insolvenz anmelden.

Weitere Informationen Insolvente Lloyd Werft: Zukunft der Beschäftigten ungewiss Der Insolvenzverwalter will die Werft verkaufen. Bremen bringt eine Transfergesellschaft für Beschäftigte ins Gespräch. (12.01.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.03.2022 | 13:30 Uhr