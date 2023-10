Stand: 09.10.2023 15:16 Uhr Nach Verfolgungsfahrt auf A1: Polizei fasst mutmaßliche Einbrecher

Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge eine Einbrecherbande nach einer Verfolgungsfahrt auf der A1 gefasst. Die vier Männer im Alter von 19 bis 25 Jahren sollen am Sonntagabend in ein Geschäft für Rasenmäher in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) eingebrochen sein. Anschließend flüchteten sie mit zwei Autos über die A1 in Richtung Bremen, wobei sie von der Polizei verfolgt wurden. Beim Versuch, die Autobahn an der Anschlussstelle Vechta zu verlassen, verunglückte einer der beiden Fluchtwagen. Zwei Insassen versuchten zu Fuß zu flüchten, wurden aber wenig später mithilfe eines Polizeihubschraubers entdeckt und gefasst. Einsatzkräfte stellten die beiden anderen mutmaßlichen Einbrecher noch im Auto in der Nähe der Anschlussstelle Wildeshausen West. Auch sie waren zuvor mit ihrem Wagen verunglückt. Einer der Tatverdächtigen erlitt dabei leichte Verletzungen, so ein Polizeisprecher. In beiden Fahrzeugen wurden zahlreiche Rasenmäher aus dem Fachhandel entdeckt. Am Dienstag sollen die vier Männer einem Haftrichter vorgeführt werden.

