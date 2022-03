Stand: 18.03.2022 09:58 Uhr Nach Verbot in NRW: Moscheeverein in Delmenhorst durchsucht

Das Land Nordrhein-Westfalen hat einen auch in Delmenhorst aktiven Moscheeverein verboten. Wie der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) mitteilte, wurde am Donnerstag auch ein Objekt in der Stadt durchsucht. Dort fanden die Ermittler 10.000 Euro Bargeld. Dem Verein "Fatime Versammlung" wird Verfassungswidrigkeit vorgeworfen. Er gilt als Außenposten der seit 2020 verbotenen libanesischen Terrororganisation Hisbollah.

