Nach Unglück an Brooklyn Bridge: Schiff fehlt bei Sail Bremerhaven

Die Organisatoren des Windjammer-Treffens rechnen nicht mehr damit, dass das Segelschulschiff der mexikanischen Marine im August zur Sail 2025 nach Bremerhaven kommt. Das sagte ein Sprecher der Stadtmarketing-Gesellschaft NDR Niedersachsen. Das Wichtigste sei, dass die verletzten Kadetten wieder vollständig genesen. Der mexikanische Dreimaster "Cuauhtémoc" war bereits 2008 und 2016 zu Gast bei maritimen Festen in Bremerhaven. Besonderes Markenzeichen der Besatzung ist, dass sie beim Ein- und Auslaufen des Schiffes in den Querstangen der Takelage, den sogenannten Rahen, stehen.

Der Dreimaster war am Samstagabend gegen die Brooklyn Bridge geprallt. Auch dabei standen die Crewmitglieder in den Masten. An Bord waren 277 Menschen, zwei von ihnen starben, 22 wurden verletzt.

