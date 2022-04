Stand: 11.04.2022 16:26 Uhr Nach Unfall schwer verletzt: Polizei erschießt Pferd

Ein 53-Jähriger hatte das Tier am frühen Montagmorgen angefahren, als er gegen 5.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Wittmunder Straße in Richtung Wiesmoor (Landkreis Aurich) unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde das Tier, das auf der Fahrbahn lief, verletzt. Die Verletzungen des Pferdes seien so stark gewesen, dass es noch vor Ort durch den Einsatz der Dienstwaffe seitens der eingesetzten Polizeibeamten erlöst wurde. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Halter des Tieres konnte noch am Vormittag ausfindig werden. Der Fahrer des Unfallwagens blieb unverletzt. Sein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.04.2022 | 15:00 Uhr