Stand: 07.11.2023 22:32 Uhr Nach Unfall beim Ausparken: Frau überfährt zwei Verkehrsschilder

Eine 44-jährige Autofahrerin hat am Montagabend in Bad Bederkesa (Landkreis Cuxhaven) gleich zwei Unfälle verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, touchierte die Frau beim Ausparken zunächst ein anderes Fahrzeug. Um den leichten Schaden aufnehmen zu können, hatten die Beamten die Frau gebeten, ihren Wagen vorzufahren. Jedoch beschleunigte die 44-Jährige ihr Auto den Angaben zufolge so stark, dass sie zwei Verkehrszeichen überfuhr, ein weiteres Fahrzeug touchierte und erst im Bereich einer Böschung zum Stehen kam. Sichtlich unter Schock erlitt die Frau laut Polizei einen Schwächeanfall und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Um eine mögliche Beeinflussung durch Medikamente festzustellen, wurde ihr Blut entnommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min