Nach Unfall auf A1 bei Emstek: Brückenteile können sich lösen Stand: 13.10.2023 11:22 Uhr Nach einem Lkw-Unfall bleibt die A1 bei Emstek in Richtung Osnabrück voraussichtlich bis heute Mittag gesperrt. Laut Polizei besteht die Gefahr, dass sich Brückenteile lösen und auf die Fahrbahn fallen.

Am Donnerstag war ein Statiker vor Ort, der eine erste Begutachtung der Brücke in der Straße "Alter Schulweg" vornahm. Noch am Abend konnten zwei Fahrstreifen in Richtung Bremen wieder freigegeben werden. Aufgrund der bestehenden Sperrungen kann es im Bereich der Autobahn 1 weiterhin zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Auch der Fernverkehr sollte möglichst ausweichen. In Richtung Osnabrück führt die Umleitung über die U34.

Sattelschlepper kollidiert mit Brückenpfeiler und fängt Feuer

Am Donnerstagvormittag war ein Sattelschlepper gegen einen Brückenpfeiler geprallt und hatte Feuer gefangen. Der 55-jährige Lkw-Fahrer gab laut Polizei an, zwischen dem Dreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Cloppenburg von einem weißen Pkw geschnitten worden zu sein und anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben. Im Anschluss kam der Sattelzug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Außenschutzplanke und zog dann quer über die Fahrbahn. Schließlich prallte der Lkw in der Mitte gegen einen Brückenpfeiler. Die Sattelzugmaschine fing Feuer, das sich auf den mit Waschmittel beladenen Sattelanhänger ausbreitete. Den Angaben zufolge fielen Trümmerteile sowie Teile der Ladung auf die Fahrbahn in Richtung Hamburg. Der 55-Jährige konnte die Fahrerkabine selbständig verlassen. Er wurde nahezu unverletzt zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Unfall auf A1: Feuerwehrmann bei Löscharbeiten verletzt

Mehrere umliegende freiwillige Feuerwehren waren zur Unfallstelle gefahren. Ein Feuerwehrmann der insgesamt mehr als 80 Einsatzkräfte wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall wurde auch eine Brücke in der Straße "Alter Schulweg" in Emstek beschädigt, sie ist zurzeit nicht befahrbar. Die Höhe des Schadens am Sattelzug, an der Brücke und der Fahrbahn war zunächst unklar.

