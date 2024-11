Stand: 30.11.2024 08:28 Uhr Nach Überholmanöver: 17-Jähriger stirbt bei Unfall

In Westerstede im Landkreis Ammerland ist ein 17-Jähriger bei einem Autounfall gestorben. Drei weitere junge Menschen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren wurden schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 19 Jahre alte Fahrer am Freitagabend in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen einen Baum geprallt. Zuvor hatte er demnach versucht, einen anderen Wagen zu überholen. Rettungskräfte befreiten die vier Insassen aus dem zerstörten Auto und brachten sie in Krankenhäuser. Der 17-jährige Beifahrer erlag dort seinen Verletzungen.

