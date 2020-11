Stand: 02.11.2020 20:06 Uhr Nach Schüssen in Oldenburg: Fünf Jahre Haft für 26-Jährigen

Ein 26-jähriger Mann, der im Mai in Oldenburg in der Öffentlichkeit auf zwei Männer geschossen hat, muss für fünf Jahre ins Gefängnis. Das hat die Schwurgerichtskammer das Oldenburger Landgericht am Montag entschieden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Gericht wertete die Tat als gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Den ursprünglichen Tatvorwurf des versuchten Totschlags ließ die Kammer fallen. Mit den fünf Jahren Gefängnis erfüllte die Kammer den Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Mann hatte nach einem Streit mit einer Pistole auf zwei Männer geschossen. Dabei traf er jeweils das Bein und den Fuß der Opfer.

03.11.2020