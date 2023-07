Stand: 18.07.2023 06:49 Uhr Schüsse aus Wohnung in Wilhelmshaven: Polizei nimmt Mann fest

In Wilhelmshaven haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei am Montagabend einen Mann festgenommen, der aus einer Wohnung in der Werftstraße mehrere Schüsse abgegeben haben soll. Ein Zeuge hatte berichtet, der Mann habe am Fenster mit einem Gewehr hantiert. Die Polizei sperrte das Wohnhaus weiträumig ab und sicherte die Etage, in der sich die betreffende Wohnung befindet. Für Unbeteiligte habe keine Gefahr bestanden, heißt es im Polizeibericht. Offenbar seien ungezielte Schüsse abgegeben worden. Spezialeinsatzkräfte nahmen den 34-jährigen Mann fest. Ein Luftgewehr samt Munition wurde beschlagnahmt. Die Beweggründe des Mannes blieben zunächst unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.07.2023 | 07:30 Uhr