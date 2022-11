Nach Randale vor Oldenburger Disco: Anzeigen gegen 54 Personen Stand: 08.11.2022 14:40 Uhr Nach Ausschreitungen wegen eines untersagten Konzerts in Oldenburg ermittelt die Polizei gegen 54 Personen. Sie sollen vor einer illegalen Disco Polizisten mit Flaschen und Steinen beworfen haben.

54 Strafanzeigen seien gegen Personen im Alter zwischen 17 und 35 Jahren erstattet worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ihnen werden unter anderem Landfriedensbruch, Beleidigung und tätliche Angriffe auf Polizeibeamte vorgeworfen. Zuerst hatte die "Nordwest-Zeitung" über die Ermittlungen berichtet.

Vier Polizisten laut Polizei leicht verletzt

Der Club in der Innenstadt hatte keine Genehmigung für den Betrieb der Disco, aber dennoch Karten für den Auftritt eines Berliner Rappers verkauft. 100 Fans warteten deshalb am späten Samstagabend vor dem Club, die Polizei erteilte schließlich Platzverweise. Aus einer Gruppe von 70 Personen heraus seien Flaschen und Steine auf die Beamten geflogen. Vier Polizisten wurden dem Sprecher zufolge leicht verletzt, sie waren aber weiterhin dienstfähig. Laut "Nordwest-Zeitung" war der Rapper zwischenzeitlich auf das Dach eines Autos geklettert, "um ein kleines Konzert" zu geben, was aber nicht zur Beruhigung der Lage beigetragen habe. Ob auch gegen den Musiker ermittelt wird, wollte der Polizeisprecher nicht sagen.

