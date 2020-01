Stand: 28.01.2020 10:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Nach Protest: Edeka will mit Bauern sprechen

Nach verärgerten Reaktionen auf eine Werbekampagne von Edeka wollen sich Verantwortliche der Supermarktkette mit Landwirten treffen. Das kündigte das Unternehmen am Montag an. "Die Edeka Minden-Hannover wird kurzfristig ein persönliches Gespräch mit Vertretern der Bewegung 'Land schafft Verbindung, Niedersachsen", dem Landvolk Niedersachsen/Landes-Bauernverband e.V., den Landfrauen Niedersachsen und dem Bremischen Landwirtschaftsverband e.V." führen, hieß es.

Videos 03:00 Hallo Niedersachsen Trecker blockieren Edeka-Zentrallager Hallo Niedersachsen Rund 200 Landwirte haben mit Traktoren das Zentrallager von Edeka im Ammerland blockiert. Sie protestieren gegen das Verramschen von Lebensmitteln. Auslöser war eine Werbekampagne. Video (03:00 min)

Bauern drohen mit weiteren Blockaden

Zuvor hatten die Landwirte Edeka ein Ultimatum gestellt: Bis Dienstagabend sollen alle Plakate der Kampagne entfernt werden, forderten Landwirte aus dem Nordwesten. Sonst wolle man weitere Lager von Edeka blockieren. "Wir hören uns jetzt an, was Edeka zu sagen hat", sagte ein Sprecher, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Edeka: Kampagne wurde missverstanden

Rund 200 Landwirte hatten in der Nacht zu Montag mit Treckern die Zufahrten zum Zentrallager von Edeka in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) versperrt. Anlass für den Ärger war ein Werbeplakat, auf dem Komiker Otto Waalkes zum 100-jährigen Firmenbestehen mit dem Spruch "Essen hat einen Preis verdient: den niedrigsten" wirbt. Edeka erklärte, es handele sich um ein Missverständnis: Gemeint war demnach die Gemeinde Essen in Landkreis Cloppenburg, "nicht Essen im Sinne von Lebensmitteln". Die Plakate der regionalisierten Marketing-Kampagne, die zu dem Missverständnis geführt hätten, seien "nach den ersten Hinweisen umgehend entfernt" worden.

Weitere Informationen Protest gegen Edeka reicht bis Berlin Die Trecker-Blockade bei Edeka im Landkreis Ammerland ist aufgelöst - der Ärger um die Werbekampagne nicht. Das Unternehmen spricht von einem Missverständnis. mehr

Lebensmittelpreise Thema im Kanzleramt

Kritik an der Edeka-Kampagne gab es auch von CDU und Grünen im Bundestag. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) äußerte Unverständnis darüber, dass ausgerechnet Lebensmittel als Lockangebote im Supermarkt dienten. Niedrige Preise für Nahrungsmittel sind den Angaben zufolge in der kommenden Woche auch Thema eines Spitzentreffens im Kanzleramt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.01.2020 | 08:00 Uhr