Stand: 07.04.2021 18:42 Uhr Nach OVG-Beschluss: Landkreis Vechta hebt Ausgangssperre auf

Erst verschoben, nun abgesagt: Der Landkreis Vechta hat die für Donnerstag geplante Ausgangssperre mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das gab der Landkreis am Mittwochnachmittag bekannt. Die Entscheidung sei "nach rechtlicher Prüfung des Urteils des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Lüneburg zu Ausgangssperren in Hochinzidenzkommunen " erfolgt, hieß es in einer Pressemitteilung. Konkreter wurde der Landkreis nicht. Die nächtliche Ausgangssperre sollte ursprünglich bereits am Mittwoch beginnen, wurde aber kurzfristig um einen Tag nach hinten verschoben. Der Grund: Die Allgemeinverfügung stand nicht wie vorgeschrieben am Dienstag in der örtlichen Presse. Am Sonntag hatte die Region den dritten Tag in Folge eine Inzidenz über 150 verzeichnet, am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 158,9.

