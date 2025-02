Stand: 03.02.2025 15:29 Uhr Nach Mord-Urteil gegen Lkw-Fahrer: Revision eingelegt

Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben beim Bundesgerichtshof (BGH) Revision gegen ein Urteil des Landgerichts Verden eingelegt. Die Richter hatten einen 46-jährigen Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Diepholz Ende Januar wegen Mordes zu rund fünf Jahren Haft verurteilt. Der Berufskraftfahrer hatte im November 2020 auf der Bundesstraße 6 in Bruchhausen-Vilsen einen tödlichen Unfall verursacht. Er hatte sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn gezogen, wo der Laster mit einem anderen Lkw zusammenstieß. Dessen Fahrer starb an der Unfallstelle. Es war bereits der zweite Prozess in dem Fall: Ein erstes Urteil aus dem Herbst 2022 - ein Jahr Haft auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung - hatte der Bundesgerichtshof ebenfalls aufgehoben. Der Fall wurde daraufhin noch einmal vor dem Landgericht Verden verhandelt.

