Nach MSC-Zoe-Havarie: Containerbergung beginnt

Rund sieben Wochen nach der Havarie des Containerschiffs "MSC Zoe" in der Nordsee soll am Donnerstag die Bergung der bisher in deutschen Gewässern georteten Container und Ladungsteile beginnen. In dem Bereich seien 45 mögliche Container und 345 Ladungsteile auf dem Meeresgrund geortet worden. Das sagte am Montag der stellvertretende Leiter des Havariekommandos, Dieter Schmidt, vor dem Umweltausschuss des Niedersächsischen Landtags in Hannover.

Größter Teil der Ladung liegt in niederländischem Gewässer

Nach Angaben des Havariekommandos ist der größte Teil der verloren gegangenen Ladung im niederländischen Bereich geortet worden. Nur 14 Prozent lägen in deutschen Gewässern, so Schmidt. In den Niederlanden seien bereits 1.000 Tonnen Container- und Ladungsteile geborgen worden.

Gefahrgut-Container noch nicht geborgen

Die "MSC Zoe" hatte am 2. Januar dieses Jahres in stürmischer See vor der Insel Borkum nach dem letzten Stand 342 Container verloren. Darunter befinden sich auch zwei Container mit Gefahrgut. Nach Angaben des Havariekommandos werden diese nach einem Strömungsmodell auf niederländischer Seite vermutet.

