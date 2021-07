Nach Lkw-Unfall: A1 Richtung Osnabrück voll gesperrt

Nach einem Unfall auf der A 1 zwischen Lohne (Oldenburg) und Holdorf im Landkreis Vechta ist die Strecke in Richtung Osnabrück voll gesperrt. Ein Sattelzug war am Montagnachmittag von der Straße abgekommen und hatte die Außenplanke touchiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei sei der Tank aufgerissen worden, und etwa 300 bis 500 Liter Diesel hätten sich auf der Autobahn verteilt. Die obere Fahrbahnschicht sei erheblich beschädigt worden. In Fahrtrichtung Norden wurde eine Spur gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Die Sperrung soll noch bis in den Abend andauern. Lange Staus sind zu erwarten. Der Fahrer des Sattelzuges wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

