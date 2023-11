Stand: 22.11.2023 08:44 Uhr Nach Lkw-Brand bei Bremen: A1 Richtung Hamburg gesperrt

Am frühen Mittwochmorgen ist auf der A1 in Bremen ein Lkw in Brand geraten. Seitdem ist die Fahrbahn in Richtung Hamburg zwischen Hemelingen und Mahndorf vollständig gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache noch unklar, der Lkw hatte Elektroschrott geladen. Die Feuerwehr konnte den Brand inzwischen löschen. Eine Spezialfirma muss das Fahrzeug nun entladen, um sicherzugehen, dass sich zwischen dem Elektroschrott keine Glutnester mehr befinden. Wie lange die A1 noch gesperrt bleibt, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

