Stand: 10.11.2022 10:24 Uhr Nach Krawallen: Stadt Oldenburg schließt verbotene Disco

Die Stadt Oldenburg will einen illegalen Nachtclub in der Innenstadt stilllegen. Das Gebäude soll noch vor dem Wochenende versiegelt werden. Der Betrieb des Clubs sei nicht genehmigt, heißt es von der Stadtverwaltung. Am Wochenende hatte es nach dem Konzert eines Rappers vor der Disco Krawalle gegeben. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Mit dem Versiegeln der Disco wolle die Stadt verhindern, dass sich ähnliche Vorfälle wiederholen.

