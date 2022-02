Nach Havarie: "Mumbai Maersk" legt in Kürze in Bremerhaven an Stand: 04.02.2022 14:19 Uhr Unter Leitung des Havariekommandos in Cuxhaven wurde in der Nacht zu Freitag das vor Wangerooge festgefahrene Containerschiff "Mumbai Maersk" freigeschleppt. In Kürze macht es in Bremerhaven fest.

Das Schiff hatte nach seiner Bergung vor Wangerooge und einem anschließenden Funktionstest in der Nordsee die Freigabe bekommen, aus eigener Kraft Bremerhaven anzusteuern. Dort soll dann die Ladung gelöscht werden. Nach Angaben des Chefs vom Havariekommando, Robby Renner, hat die "Mumbai Maersk" rund 7.300 Container geladen.

Hochseeschlepper aus Niederlanden mit im Einsatz

Das Containerschiff hatte am späten Mittwochabend auf seiner Fahrt von Rotterdam nach Bremerhaven vor Wangerooge den Meeresboden berührt. Das Havariekommando übernahm kurz darauf die Gesamteinsatzleitung und schickte gleich zwei Mehrzweckschiffe zum havarierten Frachter. Noch in der Nacht starteten die Experten einen ersten Versuch, den Container-Riesen vom Grund freizubekommen. Der schlug jedoch fehl. Am Donnerstag sammelten sie dann Daten über das Schiff und die Beschaffenheit des Meeresbodens, um ein Bergungskonzept zu entwickeln. Laut Havariekommando-Chef Renner wurden daraufhin 7.000 Tonnen Ballastwasser aus dem Schiff abgepumpt und zwei Hochseeschlepper aus den Niederlanden zum Havaristen geordert.

"Enorme Kräfte" zum Freischleppen nötig

Mit insgesamt vier Hochseeschleppern und fünf weiteren Schleppern gelang es den Experten in der Nacht zu Freitag schließlich, das havarierte Schiff aus seiner festgefahrenen Lage freizuschleppen. "Um ein Schiff dieser Größe bewegen zu können, das sich einmal festgesetzt hat, braucht man enorme Kräfte", sagte Renner. Die im Jahr 2018 hergestellte "Mumbai Maersk" sei 399 Meter lang, 58 Meter breit und habe einen Tiefgang von 12,80 Metern.

Bergung bei der Größenordnung "keine Routine"

Havariekommando-Chef Renner zeigte sich erleichtert darüber, dass der zweite Bergungsversuch glückte. Der technische Direktor der Behörde, Dieter Schmidt, sagte: "Aufgrund der Größenordnung ist das definitiv keine Routine." Schlimmstenfalls hätte sich die Bergung über Wochen hinziehen können, wenn das Freischleppen in der Nacht zu Freitag missglückt wäre. Nach der Bergung zogen zunächst die Schlepper die "Mumbai Maersk" in tieferes Wasser. Die anschließenden Funktionstests ergaben, dass weder Ruder noch Antriebsmaschinen Schäden davongetragen haben. Daraufhin erteilte die Schifffahrtspolizei der "Mumbai Maersk" in Begleitung von zwei Schleppern die Freigabe zur Weiterfahrt.

Wasserschutzpolizei ermittelt Unfallhergang

Wie es dazu kommen konnte, dass der Frachter auf Grund lief, ermittelt jetzt die Wasserschutzpolizei. Das Havariekommando konnte dazu keine Angaben machen. Renner stellte klar, dass dies auch nicht die Aufgabe des Havariekommandos sei. Die Reederei Maersk will den Fall auch intern untersuchen.

Videos 5 Min Wangerooge: Bergung der "Mumbai Maersk" auf Nacht verschoben Das 400 Meter lange Containerschiff war am Mittwochabend auf Grund gelaufen. Ein erster Bergungsversuch ist gescheitert. 5 Min

Wangerooges Bürgermeister fordert weiteren Schlepper

Wangerooges Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) fordert nach der Havarie die Anschaffung eines weiteren Schleppers für die Deutsche Bucht, um im Notfall schneller reagieren zu können. Die Inseln müssten zudem für mögliche Ölunfälle besser ausgestattet werden.

Umweltminister Lies sieht den Bund in der Pflicht

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) zeigte sich am Donnerstag alarmiert. Der Unfall zeige, "dass wir ständig daran arbeiten müssen, den Schutz unserer Küsten vor Schadstoffunfällen zu verbessern". Das Wattenmeer sei ein äußerst sensibler und besonders wertvoller Naturraum. Lies warf dem Bund vor, bei der Diskussion über mehr Sicherheit im Schiffsverkehr vor der Küste zu bremsen. Bei Sturm sollten große Schiffe auf Routen weiter von der Küste entfernt ausweichen, forderte der Minister. Der ehemalige niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) kritisierte die Gesetze als nicht mehr zeitgemäß. "Die Havarie ist ein weiteres Beispiel für die hochgefährlichen Risiken durch die ungebremste Rekord-Jagd der Riesenschiffe", sagte der ehemalige Landtagsabgeordnete Wenzel, der inzwischen für seinen Wahlkreis Cuxhaven im Bundestag sitzt.

NABU: Hauptschifffahrtsweg verlagern

Auch der Naturschutzbund NABU forderte politisches Handeln, um besser gegen Schiffsunfälle gewappnet zu sein. Das einzigartige Wattenmeer und seine dazugehörigen Inseln müssten vor verlorener Ladung und Schadstoffen geschützt werden, sagte der niedersächsische Landesvorsitzende Holger Buschmann. Der NABU unterstütze die Forderung vieler Insulaner und Küstengemeinden, den Hauptschifffahrtsweg vor der ostfriesischen Küste nach Norden zu verlagern. Dies müsse die Bundesregierung bei der International Maritime Organization in London einfordern, erläuterte Buschmann. "Es nützt nichts, stets zu bejammern, dass solch ein Vorstoß lange dauern könne - wer damit niemals beginnt, wird endlos darauf warten und nichts erreichen."

