Nach Hausbrand in Vechta: Polizei nimmt Verdächtigen fest Stand: 28.12.2022 12:14 Uhr Nach dem Feuer in einem Wohnhaus in Vechta geht die Polizei von Brandstiftung aus. Fahnder nahmen in der Nacht eine verdächtige Person in Nähe des Brandortes fest.

Der Mann habe schwere Verletzungen erlitten und werde in einem Krankenhaus behandelt, teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit. "Die Identität dieser Person ist bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt", sagte eine Polizeisprecherin in Cloppenburg. Zeugen hatten die Beamten demnach auf die Spur des Verdächtigen gebracht. Zu weiteren Details und Hintergründen machte die Sprecherin "aus ermittlungstaktischen Gründen" keine Angaben. Allerdings hat eine Ermittlerin einen Benzinkanister vom Grundstück getragen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04471) 1 86 00 zu melden.

Nachbarn hören lauten Knall

Laut Polizei hatten Nachbarn am Dienstagabend gegen 22.35 Uhr einen lauten Knall und ein Feuer gemeldet. Als Polizei und Rettungskräfte am Brandort eintrafen, habe der hintere Teil des ersten Stockwerks in Flammen gestanden. Die Feuerwehren aus Vechta, Lutten und Langförden waren mit 80 Personen im Einsatz, zudem unterstützte das Technische Hilfswerk die Arbeiten. Ein Feuerwehrmann erlitt während der Löscharbeiten leichte Verletzungen. "Das Haus ist unbewohnbar. Der Schaden wird aktuell auf 500.000 Euro geschätzt", sagte die Polizeisprecherin. Die Bewohnenden des Einfamilienhauses sollen sich auf einer Reise befinden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.12.2022 | 13:30 Uhr