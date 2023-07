Nach Großbrand in Freibad in Emden: Spuren deuten auf Einbruch hin Stand: 11.07.2023 12:54 Uhr In Emden ist im Van-Ameren-Bad ein Großbrand ausgebrochen. Der Schaden in dem Bürgerbad wird auf rund zwei Millionen Euro geschätzt. Im Raum steht der Verdacht der Brandstiftung.

Am Bad seien Einbruchsspuren entdeckt worden, sagte eine Sprecherin des Fördervereins dem NDR in Niedersachsen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben, will aber den Verdacht auf Brandstiftung derzeit nicht bestätigen. Laut Sprecher ist der Großbrand seit dem Vormittag gelöscht, Nachlöscharbeiten laufen aber noch. Verletzt wurde niemand.

Van-Ameren-Bad: Umkleide und Kassenbereich zerstört

Das Feuer war in der Nacht gegen 4 Uhr ausgebrochen. Gut 60 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, um den Brand zu löschen, so die Polizei. Ein Gebäude, in dem sich Umkleidekabinen und die Kasse befanden, wurde durch das Feuer zerstört. Der Schaden wird auf zwei Millionen Euro geschätzt. Nicht betroffen von dem Brand ist laut Förderverein des Bürgerbades das Gebäude mit der Schwimmbadtechnik. Auch das frisch sanierte Becken ist demnach unversehrt.

Enorme Rauchentwicklung

Aufgrund der Rauchentwicklung sollten Anwohnerinnen und Anwohner in mehreren Stadtteilen Fenster und Türen geschlossen halten. Zeitweise zog der Rauch der Rauch auch in Richtung Autobahn: Wegen möglicher Sichteinschränkungen wurden Autofahrerinnen und Autofahrer aufgefordert, auf der A31 in Emden vorsichtig zu fahren.

Stammgast startet Spendenaktion

Das Van-Ameren-Bad ist ein besonderes Schwimmbad: Es wird seit 30 Jahren als Bürgerbad betrieben. Der Förderverein stemmt die Kosten ohne größere öffentliche Gelder und hat das Becken erst kürzlich saniert. Der Zuspruch der Menschen nach dem Brand sei riesig, sagt die Sprecherin des Fördervereins. "Wir werden angerufen, wir kriegen Mails, wir kriegen Kommentare über die sozialen Medien: Alle wollen helfen." Ein Stammgast habe bereits eine Spendenaktion gestartet, es seien bereits einige Spenden für das Bad eingegangen.

Zweites Freibad in Emden wird derzeit saniert

Der Verein hofft nun, dass das Van-Ameren-Bad den Betrieb bald wieder aufnehmen kann. Denn auch wenn Technik und Becken nicht beschädigt wurden, müsse man jetzt prüfen, ob Kabel und Rohre repariert werden müssen, so die Sprecherin. Aber dafür muss zunächst die Polizei den Brandort freigeben. Auf eine Abkühlung im Freibad müssen die Emderinnen und Emder solange - trotz des heißen Sommerwetters - wohl verzichten: Denn das zweite Freibad im Stadtteil Borsum wird derzeit saniert und ist geschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.07.2023 | 12:00 Uhr