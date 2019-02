Stand: 25.02.2019 16:57 Uhr

Nach Foltertod: Täter müssen lange hinter Gitter

Gefängnis - und zwar für lange Zeit: Weil sie einen 62-jährigen in Aurich gefoltert und getötet haben, müssen die beiden Hauptangeklagten viele Jahre hinter Gitter. Das Landgericht Aurich verurteilte am Montag einen 21-Jährigen zu 13 Jahren Jugendstrafe und seinen 46 Jahre alten Komplizen zu einer lebenslangen Haft. Wie ein Gerichtssprecher sagte, stellte die Kammer bei beiden die besondere Schwere der Schuld fest. Das Gericht sah es erwiesen an, dass die beiden Männer das Opfer im April vergangenen Jahres verprügelt und ertränkt haben.

Opfer mit nassem Handtuch gequält

Im Streit hatten die Haupttäter dem älteren Herrn zunächst die Geldbörse abgenommen. Später wendeten sie Gewalt an, damit der 62-Jährige seine PIN-Nummer verrät. Weil er sich weigerte, wurde er weiter verprügelt und dabei auch mit einem Baseballschläger malträtiert. Anschließend verbrühten die Täter ihn in der Badewanne mit heißem Wasser und quälten ihn mit einem Handtuch, das mit Wasser getränkt war. Laut Obduktionsbericht wurde das schwer verletzte Opfer anschließend ertränkt.

Strafen auch für Mithelfer

Die beiden Haupttäter hatten Helfer: Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie von zwei weiteren 19 und 37 Jahre alten Männern und zwei Frauen - 31 und 40 Jahre alt - unterstützt wurden. Der 19-Jährige wurde wegen Beihilfe zum Mord zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Für den 37-Jährigen verhängten die Richter wegen unterlassener Hilfeleistung acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung. Die beiden Frauen erhielten wegen des gleichen Vorwurfs Geldstrafen. Der Prozess, der im Oktober begonnen hatte, fand in weiten Teilen nicht öffentlich statt. Die Hauptangeklagten beschuldigten sich vor Gericht gegenseitig.

