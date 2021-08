Stand: 17.08.2021 11:31 Uhr Nach Flut: THW aus Jever baut Zeltstadt am Nürburgring auf

Der Ortsverband Jever des Technischen Hilfswerks (THW) baut derzeit eine Zeltstadt am Nürburgring in der Eifel auf. Hier an der Rennstrecke sollen bis zu 1.500 THW-Helferinnen und Helfer übernachten und versorgt werden, die in den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz nach wie vor im Einsatz sind. Damit das Camp auch im Winter betrieben werden kann, bekommen die Zelte eine Heizung.

