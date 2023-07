Stand: 08.07.2023 08:54 Uhr Nach Familienstreit: Mann setzt mutmaßlich Haus in Brand

Nach einem Familienstreit hat ein 41-jähriger Mann in Neuschoo (Landkreis Wittmund) mutmaßlich ein Haus in Brand gesetzt. Warum es zu den Streitigkeiten kam, ist laut Polizei noch unklar. Die Beamten hätten zunächst die Angehörigen des Mannes in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei mit. Der 41-Jährige habe sich dann mit einer Axt und Messern bewaffnet und die Einsatzkräfte bedroht. Er habe die Beamten zudem mehrfach aufgefordert, ihn zu erschießen, hieß es. Danach soll er im Haus Benzin ausgeschüttet haben. Kurz darauf brach ein Brand aus. Die Polizei nahm den 41-Jährigen fest. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Brandstiftung und Bedrohung eingeleitet. Das Haus war nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.07.2023 | 09:00 Uhr