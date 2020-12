Nach Explosion in Beirut: Chemieabfall nach Wilhelmshaven Stand: 28.12.2020 13:15 Uhr Nach der verheerenden Explosion in Beirut im August dieses Jahres laufen die Aufräumarbeiten immer noch. Auch Niedersachsen hilft - genauer: Wilhelmshaven.

Der JadeWeserPort wird Anlaufstelle für Containerschiffe mit Chemieabfällen aus dem Libanon. Das teilte das niedersächsische Umweltministerium am Montag mit. Das Land Niedersachsen helfe dabei, nach derExplosion im Hafen der Hauptstadt die giftigen Reste sachgerecht zu entsorgen.

50 Container werden vorbereitet

Laut Ministerium werden derzeit ungefähr 50 Container mit gefährlichen Abfällen vorbereitet, die im Januar in Wilhelmhaven eintreffen. Von dort sollen sie zu einer Entsorgungsanlage transportiert werden. Bei den Abfällen handelt es sich um Salz- und Schwefelsäuren, Lack- und Farbschlämme, Gasdruckbehälter und Batterien.

191 Tote in Beirut

Bei der Explosion waren 191 Menschen getötet und mehr als 6.000 verletzt worden. Die Explosion von rund 2.750 Tonnen ungesichertem Ammoniumnitrats richtete massive Zerstörungen in der Stadt an. Der Hafen und große Teile der umliegenden Wohngebiete liegen in Trümmern.

