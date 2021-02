Nach Eis-Stopp: Frachtschiff steuert Wangerooge an Stand: 17.02.2021 09:56 Uhr Aufatmen auf Wangerooge. Am Mittwochmittag läuft das erste Frachtschiff seit Tagen die östliche der bewohnten Ostfriesischen Inseln an. An Bord: Baustoffe und Lebensmittel.

So kehrt wieder etwas Normalität in das Leben der Inselbewohner ein. Sie waren mehrere Tage lang vom Festland abgeschnitten, weil der Hafen von Harlesiel (Landkreis Friesland) vereist war. Zudem herrschte Niedrigwasser. Daraufhin stellte der Landkreis den Fähr- und Frachtbetrieb ein. Nun läuft dieser wieder an. Die erste Fähre wird am Donnerstag erwartet, wie NDr 1 Niedersachsen berichtet.

Zum Wochenende hin machte sich das in den Supermärkten der Insel bemerkbar. Flugzeuge versorgten die Einwohner mit den nötigsten Lebensmitteln. Vergangenen Freitag landeten mehrere Maschinen mit sechs Tonnen Waren und einem Impfteam samt Impfstoffen auf der Insel.

